Hoge verwachtingen rond Zundert Trappist van het fust

Dat glas bleef niet lang leeg, en dat gold ook voor de andere glazen die vervolgens over de toog gingen. Warm weer maakt dorstig, zo werd nog maar eens bevestigd. Wat dat betreft is Zundert geen uitzondering. Wel bijzonder is dat Zundert één van elf plaatsen wereldwijd is waar een echte trappist wordt gebrouwen.

Naast trappistenbrouwerij De Kievit in Zundert is er nóg een Nederlandse brouwerij waar trappist wordt gebrouwen: Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. Van de negen andere brouwerijen bevinden zich er zes in België, één in Oostenrijk, één in Italië en één in de Verenigde Staten.

Aandacht

In dit geval gaat het echter om het binnen de kloostermuren van Abdij Maria Toevlucht gebrouwen Zundert Trappist, dat in november 2013 officieel het levenslicht zag. De populariteit van het bier heeft sinds die tijd een grote vlucht genomen, weet Henri Reuchlin, als adviseur verbonden aan trappistenbrouwerij De Kievit in Zundert.

"We waren in het begin eerst en vooral gefocust op het maken van een goed product, zoals de monniken dat willen. We hebben altijd gewerkt met flesjes. Langzaam maar zeker kwam er echter steeds meer vraag naar Zundert Trappist van het fust. We zijn er uiteindelijk mee aan de slag gegaan."

"Ook Zundert Trappist van het fust moet de moeite waard zijn. Bovendien vraagt bier van het fust ook meer aandacht van de horecaondernemer. Het is daarom uitsluitend verkrijgbaar bij elf geselecteerde horecabedrijven in de regio."

Succes

Eén van die ondernemingen is brasserie Van Gogh in Zundert. Volgens uitbater Frank Laurijssens moet het wel heel raar lopen wil Zundert Trappist van het vat geen doorslaand succes worden.

"Het zou me tegenvallen als dat niet gebeurt. Als je al kijkt hoe de flesjes zijn ontvangen. De bezoekers van mijn zaak zijn er gek op. Vooral Japanse toeristen die op Van Gogh afkomen. Het zijn echte bierdrinkers, dat wist ik vooraf ook niet."

Vervolg

Zundert Trappist op fus is een experimentt, zo maakt Henri Reuchlin duidelijk. "Voorlopig althans. Als het goed bevalt, doen we het volgend jaar weer. Bij veel vraag komt er zeker een vervolg."