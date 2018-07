Sloop oude zwembad Etten-Leur voorlopig gestaakt vanwege vleermuizen

De voorlopig tijdelijke staking van de sloop gebeurt op last van de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN), in opdracht van de Provincie Noord-Brabant.

De OBDN, die toeziet op de uitvoering van de Wet natuurbescherming, ontving vorige week een anonieme melding over vleermuizen rondom De Banakker. Op last van de omgevingsdienst moest de gemeente Etten-Leur vervolgens de sloop stilleggen.

De gemeente heeft afgelopen donderdag een ecoloog opdracht gegeven te onderzoeken of de vleermuizen daadwerkelijk verblijven in de oude Banakker, en om wat voor soort verblijf het dan gaat. Er is hierna inderdaad een zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis in de oude Banakker aangetroffen.

Onderzoeken

In de afgelopen elf jaar zijn in opdracht van de gemeente drie onderzoeken uitgevoerd naar de flora en fauna in en rondom de oude Banakker. Bij het tweede onderzoek in 2012 is een verblijf van drie vleermuizen aangetoond in het pand. Het stadsbestuur trof hierop meerdere compenserende maatregelen. Zo werd er in de omgeving een extra groenvoorziening gecreëerd.

In de bouw van de nieuwe Banakker werden daarnaast aantrekkelijke zomerverblijfplaatsen voor vleermuizen aangebracht. Het derde onderzoek, in 2016, heeft wel de leefomgeving rondom het pand, maar niet in het pand in kaart gebracht. Een eerdere ontheffing had een tijdelijk karakter. Hierdoor heeft de gemeente Etten-Leur momenteel geen ontheffing voor de sloop vanuit de Wet natuurbescherming.

Mogelijke verblijfplaatsen

Het onderzoek van de ecoloog richt zich op mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen. De sloop van de oude Banakker ligt in ieder geval stil tot en met komende vrijdag. Naar verwachting is het onderzoek dan afgerond en kan de gemeente dan opnieuw in gesprek met de OBDN.

De gemeente Etten-Leur meldt haar zorgplicht voor beschermde diersoorten serieus te nemen, maar ook zeker de zorgen van omwonenden te delen over een langere duur van de sloop en de mogelijke vertraging van de verdere inrichting van het openbaar gebied, welke gepland is op de locatie van het oude zwembad.