Werkgelegenheid in Steenbergen licht gestegen

Het aantal banen in Steenbergen is ten opzichte van 2016 licht gestegen met 0,4 procent en ook het aantal bedrijven is licht gestegen, van 1.946 vestigingen in 2016 naar 1952 vestigingen in 2017.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal startende ondernemers al sinds 2015 aan het dalen is. Vorig jaar waren dat er nog 129.

Hoewel het aantal beginnende ZZP'ers aan het afnemen is, neemt de werkgelegenheid bij deze starters echter toe.

Steeds vaker runnen ze dus geen eenmansbedrijf, maar nemen ze ook mensen in dienst. Steenbergen zet samen met de Brabantse Wal-gemeenten en Roosendaal in op die doorstart voor starters.

Uitkeringen

Uit cijfers van de UWV blijkt dat ook het aantal uitkeringen in de gemeente Steenbergen is gedaald.

In maart 2018 werden er 517 uitkeringen verstrekt en dat zijn er 194 minder dan in 2016. Het aantal bijstandsuitkeringen is gedaald met 5,3 procent terwijl dit landelijk slechts is gedaald met 1,4 procent.