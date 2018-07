Roosendaler (20) aangehouden voor verstoppen harddrugs in mond

De Roosendaler is een bekende van de politie. Surveillerende agenten besloten hem aan de Memlincstraat staande te houden voor een controle. In de auto van de man werd vervolgens een joint, een gripzakje hennep en een pakje vloei gevonden, meldt de politie.

Daarop werd de man gevraagd de drugs die hij bij zich heeft af te geven. De verdachte zei dat hij die niet bij zich zou hebben. Agenten geloofden de man niet, waardoor hij voor verhoor en nader onderzoek werd meegenomen naar het politiebureau.

Op het bureau viel de politie op dat de man moeilijk praat en vermoedelijk iets in zijn mond verbergt. Dat bleek ook te kloppen, want de verdachte had zeven bolletjes cocaïne, vijf bolletjes heroïne en een simkaart in zijn mond verstopt.

De 20-jarige Roosendaler is direct onderzocht door een GGD-arts om te zien of hij geen bolletjes had doorgeslikt. Vervolgens is hij ingesloten in een cellencomplex.