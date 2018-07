Gymzaal Wernhout voor onbepaalde tijd gesloten na loslatend plafond

West-Brabant D66 vraagt aandacht voor kruispunt in Etten-Leur De fractie van D66 Etten-Leur vraagt bij monde van raadslid Robert Prins aandacht voor het gevaarlijke fietspad aan de Lage Neerstraat in de wijk Hooghuis in Etten-Leur ter hoogte van de oversteek op de Nachtegaal.