Lid motorclub opgepakt in Oosterhout voor liquidatiepoging in België

West-Brabant Dodelijk verkeersongeluk op A4 bij Zoomland Vlakbij de plaats op de A4 waar eerder zaterdag een groot ongeluk gebeurde, is opnieuw een aanrijding geweest. Ter hoogte van Zoomland bij Bergen op Zoom is een personenauto tegen een vrachtwagen gereden. De auto sloeg over de kop en kwam op zijn zijkant terecht. De bijrijder is overleden, de chauffeur bleef ongedeerd, meldt de politie.