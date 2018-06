Man (38) aangehouden voor vermoedelijke drugsverkoop in Roosendaal

Rond 20.00 zagen aanwezige agenten de drugsverkoop plaatsvinden in de Gerard Doustraat. De 38-jarige man is verolgens weggereden en door hen in de Paulus Potterstraat aangehouden. De koper, een 18-jarige man uit Oosterhout, is ook aangehouden.

De politie heeft de drugs in beslag genomen. Het ging om zo'n twintig gram hennep.

De mannen zijn allebei overgebracht naar het politiecomplex en verhoord. Agenten hebben in de auto van de vermoedelijke verkoper in een verborgen ruimte ruim twee liter GHB gevonden en enkele drugsattributen. Hiernaast hebben zij honderden euro's in beslag genomen