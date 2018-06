Commissaris van de Koning brengt werkbezoek aan Woensdrecht

Ook ging De Donk met de fractievoorzitters en de collegeleden in gesprek over zaken als de sluiting van de kerncentrales en de problematiek met de ambulances in Putte.

Het bezoek van de Commissaris van de Koning, die in de provincie optreedt als de vertegenwoordiging van de regering, was in strakke banen geleid om zijn tijd optimaal te benutten.

Zo bezocht hij Aviolanda, maar ging hij ook in gesprek met de fractievoorzitters en collegeleden.

Ambulances

In zijn gesprek met de lokale politici kwam onder meer de problematiek rondom de aanrijtijden van ambulances in Putte ter sprake. "Je kunt het heel simpel stellen. De mensen in Putte hebben een minder grote kans om een hartaanval te overleven dan mensen elders in het land", aldus de commissaris van de koning.

Dat dit probleem ook bestaat in de Biesbosch en op de Waddeneilanden beaamd Van de Donk. Maar het probleem is Putte lijkt groter te zijn dan in andere grensstreken. "Daar moet onderzoek naar gedaan worden", besluit hij.

Hij wil daarbij graag een voorbeeld nemen aan het Vlaams/Nederlandse Baarle Nassau en Baarle Hertog. "Daar bestond hetzelfde probleem, maar dat kon grotendeels worden opgelost."

Aviolanda

De Commissaris richtte zich bij zijn bezoek niet alleen maar op problemen. Hij besteedde ook uitgebreid aandacht aan de successen van de gemeente Woensdrecht. Een bezoek aan Aviolanda was dan ook op zijn plaats. Daar werd hij rondgeleid door studenten MBO vliegtuigtechniek.

De Donk sprak zijn lof uit over hoe de gemeente samen met provincie, het bedrijfsleven en het onderwijs bij Aviolanda een "mooie kans heeft gepakt". "Aviolanda is echt een project van de toekomst. Het is mooi om te zien hoe onze jongeren daar met nieuwe technologieën bezig zijn."