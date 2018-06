Gemeente Halderberge aanzienlijk veiliger

Er is sprake van een flinke afname van woninginbraken, inbraken in schuurtjes, bedreiging, mishandeling, vernieling en het aantal keer dat een zakkenroller actief was. Op die manier is Halderberge flink gedaald op de Misdaadmeter.

Het aantal woninginbraken in 2017 nam fors af in vergelijking met 2016, van 81 naar 61 keer. Dat was het jaar ervoor nog 81 keer. Ook het aantal gevallen van zakkenrollerij halveerde van tien delicten in 2016 naar nog maar vijf in 2017. Daarnaast vonden er geen straatroven en slechts een overval plaats in de gemeente Halderberge.

Het aantal inbraken in schuurtjes daalde van 34 naar 13,een afname van maar liefst 61,8 procent. Het aantal autokraken bleef met 104 gelijk. Het aantal bedreigingen daalde met 27,8 procent naar 26. In 2016 werden 51 mensen mishandeld, in 2017 waren er 44 aangiften.

Er kwamen ruim 34 procent minder meldingen binnen van vernielingen, 123 in 2016, 81 een jaar later. Opvallend is dat het aantal auto-diefstal wel fors is gestegen met 42.9 procent naar tien keer.