Calfven tot augustus afgesloten wegens grote werkzaamheden

Samen met aannemer Martin Lebeau van Landheer Infra had wethouder Hans de Waal maandagochtend in de felle zon de eer om de starthandeling te verrichten voor de werkzaamheden in Calfven. Dat deden zij ter hoogte van de de Vierwindenlaan. Vanaf die kruising wordt de 60-weg een 30-weg en zal er asfalt komen te liggen.

"Dat asfalt komt in het midden te liggen. De fietspaden worden gemaakt van geluidsdempende klinkers", legt wethouder de Waal uit. "Dat is een noodgedwongen keuze. Door de leidingen die onder de fietspaden liggen is het onmogelijk deze ook te asfalteren." Verder zal de goot blijven liggen en waar nodig opgeknapt worden.

Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat het regenwater voortaan op een natuurlijke wijze richting de polder kan stromen. Ook komen er zo'n twaalf versmallingen op de weg via beide kanten.

"Dat moet ervoor zorgen dat er minder hard gereden wordt. Om te zorgen dat agrariërs geen problemen ervaren met de versmallingen, hebben we dit door één van de ondernemers vooraf laten testen op een weg met vergelijkbare versmallingen."

Werkzaamheden

De werkzaamheden waren al lange tijd aangekondigd. "Het is gewoon nodig. Je ziet dat de weg scheef ligt en dat er steeds grotere gleuven tussen de stenen komen", legt wethouder De Waal uit. In eerste instantie zouden de werkzaamheden zo'n vierhonderd meter voor het kombord Hoogerheide stoppen.

Maar toen de aanbesteding positief uitviel, kon de wethouder besluiten toch helemaal door te gaan tot Hoogerheide. "We zijn aan het rekenen geslagen toen de aanbesteding lager uit viel van verwacht. Dat we nu die vierhonderd meter ook mee kunnen pakken is mooi meegenomen en bovendien erg positief voor de omwonenden die daarvoor hebben gepleit."

Er was al lange tijd veel te doen om de verkeersveiligheid en de vele snelheidsduivels op Calfven.

Overlast

Calfven zal afgesloten zijn tot ongeveer half/eind augustus. De officiële omleidingsroute loopt via Ossendrecht, maar bewoners kunnen gebruik maken van de kortere routes die zijn zelf kennen. In principe blijven alle huizen tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor de bewoners.

"Dit soort werkzaamheden kunnen niet plaats vinden zonder overlast. Maar we doen ons best om het tot een minimum te beperken en we informeren de bewoners uitgebreid", aldus de aannemer.