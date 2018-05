Grootste graffiti-jam van Nederland in Roosendaal

Remco van den Beemd, Dave Williamson en Robbe Baartmans zijn dan ook druk bezig om het gebouw voor iedere artiest een vrij plekje te vinden. "Het is geen wedstrijd en er valt geen prijsbedrag te winnen", vertelt Van den Beemd. "Mensen die hier komen spuiten, doen dat omdat ze een toffe spot krijgen en vanwege de goede sfeer."

De laatste jaren is de Roosendaalse graffiti-jam uitgegroeid tot één van de grootste graffiti-evenementen in Nederland. "Bij de eerste jam kwamen er zo'n dertig artiesten, daarna liep het op van 70 tot 120 vorig jaar", vertelt de organisator. Dit jaar zijn er zo'n 160 graffiti-artiesten uitgenodigd. "Er komen mensen uit België, Tsjechië, Malta en Italië."

Op basis van de kwaliteiten van de deelnemers krijgen ze een plek toegewezen in of rondom de loods, waar ze zich volledig mogen uitleven. "Vorig jaar deed een jongetje mee en die heeft zoiets tofs neergezet, dat hij dit jaar echt een superplek krijgt". Vanwege de grote belangstelling moeten er zelfs extra plekken gecreëerd worden. "We gaan tegen de hekken rondom het plein verschillende platen bevestigen, waar men ook op kan spuiten."

Vrijplaats

The Loods aan de Oostelijke Havendijk is sinds november 2015 een vrijplaats voor schilders, beeldende kunstenaars en graffiti-artiesten. "Het begon met een opdracht van de gemeente om betonblokken te voorzien van graffiti", legt Van den Beemd uit. Zelf was de graffiti-artiest nog maar net begonnen met spuiten op de muur bij het politiebureau waar legaal graffiti gespoten mag worden. "Ik heb nooit illegaal gespoten", aldus de Roosendaler.

Hij kreeg de opdracht van de gemeente, maar dat ging hij niet buiten in de kou doen. "De gemeente vertelde dat ik een sleutel op kon halen. Dat was de sleutel van deze loods, toen wist ik meteen dat dit hem moest worden." Drie weken lang heeft hij in de loods kunnen werken.

"Vervolgens ben ik in gesprek gegaan met de gemeente of we hier kunstwerken mochten maken. Eerst mocht het niet, maar later kregen we toch toestemming." In het begin alleen aan de binnenkant, maar later mocht ook de buitenkant onder handen worden genomen. Het werk bleef niet onopgemerkt en de artiesten werden zelfs gevraagd om de Kadetunnel volledig aan te pakken met graffiti.

"Die dag was het weer zo slecht, dat we het helaas niet af hebben kunnen maken. Door drukke agenda's is het even blijven liggen, maar in de zomerperiode maken we de tunnel verder af."

Ongeschreven regel

De loods is sindsdien iedere woensdagavond open voor graffiti-artiesten, maar ook geïnteresseerden die gewoon eens een kijkje willen nemen zijn welkom in The Loods. "Vooral op zomerse dagen, wanneer de muziek iets harder staat, komen mensen een kijkje nemen. Die krijgen dan een rondleiding en we vertellen over wat we hier doen." De Roosendaalse Hall of Fame is dan ook uniek in Nederland.

"De buitenmuur mag iedereen onder handen nemen. Binnen krijg je van ons een plekje toegewezen." In principe geldt de ongeschreven regel dat je alleen over iets heen mag spuiten als je er iets mooiers van kan maken. "Zo is er één spot die al drie jaar onaangetast is." In weekenden is de loods open op afspraak.

"Vorige week kwam op zaterdag een groep van twintig mensen uit Rotterdam, maar de volgende dag waren sommige stukken alweer overgespoten door andere artiesten. Zo snel kan het soms gaan."

Bezoekers

Wie tijdens de graffiti-jam een kijkje wil nemen is op zaterdag van 10.00 tot 23.00 uur welkom en op zondag van 10.00 tot 22.00 uur.