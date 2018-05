Vrachtwagenchauffeurs aangehouden na omverrijden lantaarnpaal

West-Brabant Grootste graffiti-jam van Nederland in Roosendaal Op 2 en 3 juni zal in Roosendaal de grootste graffiti-jam ter wereld plaatsvinden. Vrijplaats voor creatievelingen The Loods staat in dat weekend volledig in het teken van het spuiten van de mooiste kunstwerken van 160 nationale en internationale graffiti-artiesten.