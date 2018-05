Bredanaar (27) opgepakt in Rucphen na gebruik GHB en amfetamine

Een voorbijganger zag zaterdagochtend een auto midden op de Rucphensebaan/Sprundelseweg staan. De deuren stonden open en er leek niemand in de auto te zitten. Toen de getuige langzaam voorbij reed, kwam er toch ineens een hoofd boven het dashboard uit. Hierop sloot de persoon zijn deuren en reed slingerend weg.

Vervolgens is de getuige de bestuurder gevolgd. De bestuurder stopte zijn auto op een gegeven moment half op de stoep op de Rucphense Vaartkant en ging uit zijn raam hangen. Het leek erop dat hij buiten bewustzijn was geraakt.

De getuige is naar de stilstaande auto gelopen en heeft de sleutels uit het contact gehaald, omdat het de getuige niet verstandig leek dat de man nog verder zou rijden. De getuige heeft hierop de politie gebeld.

Drugs

Ter plaatse trof de politie de verdachte, die inmiddels weer enigszins bij zijn positieven is, achter zijn auto aan. Vanwege zijn drukke gedrag vermoedden de agenten dat de man onder invloed was van drugs. Om die reden is hij voor verhoor en nader onderzoek meegenomen naar het bureau.

Uit de tests bleek dat de verdachte amfetamine en GHB had gebruikt. Er is een melding afgegeven aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Daarin is het vermoeden neergelegd dat de verdachte niet langer beschikt over de vereiste rijvaardigheid of geestelijke geschiktheid om een voertuig te besturen. Zijn rijbewijs is daardoor ingevorderd.