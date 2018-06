Raad Bergen op Zoom eist uitleg van wethouder om reclamestunt museum

Het boek werd door medewerkers van het oude stadspaleis zelf neergelegd. De gemeente Bergen op Zoom en het stadspaleis stuurden half april een persbericht over de zogenaamde vondst.

De gemeenteraad eist uitleg van cultuurwethouder Arjan van der Weegen omdat de gemeente de stunt woensdag erkende. GroenLinks wil de kwestie bespreken in een vergadering volgende week. "We zijn op het verkeerde been gezet en dat vind ik niet juist. De overheid moet geen bijdrage leveren aan verspreiding van nepnieuws", zegt fractievoorzitter Peter van den Ouden in een toelichting. "Ik denk dat het goed is als de wethouder en de museumdirecteur uitleg geven", voegde Evert Weys van de partij GBWP toe.

Hoofdredacteur Renzo Veenstra van Omroep Brabant maakte woensdag in een commentaar zijn ongenoegen woensdag duidelijk. "Om voor de gek gehouden te worden is tot daar aan toe. Maar dat dat door de gemeente gebeurt is op z'n minst kwalijk te noemen", schreef hij.

De gemeente zegt tegen Omroep Brabant dat ze "de balans hebben gezocht tussen de waarheid en het aantrekkelijk maken van verhalen". Het beeld dat rond het boek is geschapen is volgens de gemeente bewust gekozen. "Er is een verschil tussen liegen en niet alles vertellen."