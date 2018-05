Roosendaal krijgt speciale hbo-school

Omdat er boven de grond nog hard gewerkt wordt om alles op tijd af te hebben, werd de open avond in de kelder gehouden. "Zo krijg je toch feeling met waar je straks op school gaat zitten."

De Associate degrees Academie moet een overbrugging vormen tussen havo/mbo 4 en het vierjarige hbo. "Vooral bij mbo-studenten is er sprake van een groep die twijfelt over de overstap naar de vierjarige bacheloropleidingen", vertelt Bas Husstege (projectteam Marketing & Communicatie). "Dat komt omdat ze eigenlijk van niveau 4 gelijk de sprong maken naar niveau 6."

De nieuwe school in Roosendaal moet het gat tussen mbo4 en hbo bachelor opvullen. Wie zijn studie heeft afgerond, krijgt dan ook een wettelijk erkend hbo-diploma. "Daar moeten leerlingen, maar ook bedrijven nog erg aan wennen", vertelt directeur Roland van der Poel.

"In Nederland volgt slechts twee procent van de leerlingen les op een Associate degree, maar in bijvoorbeeld Amerika is dat 53,8 procent en in Europa ligt het gemiddelde op ongeveer twintig procent. Nederland loopt daarin enorm achter."

Opleidingen

En daar wil de Associate degrees Academie verandering in brengen. De toekomstige studenten kunnen kiezen tussen tien opleidingen: Business, Engineering, Finance, Human Resourch Management (HRM), ICT, Logistiek Management, Management, Marketing, Ondernemen en een geheel nieuwe opleiding: Health & Social Work.

"Ik hoop dat we op 1 september 2018 bij iedere opleiding kunnen starten met een klas van twintig personen", stelt de directeur. Dat zou betekenen dat de school begint met tweehonderd leerlingen. "Als dat minder is, dan is dat ook goed want we begrijpen dat het allemaal nog nieuw is", vertelt Van der Poel.

"Leerlingen die hier naar school gaan, gaan samen met ons pionieren." Tot op heden hebben vijftig leerlingen zich aangemeld voor dit avontuur.

Praktijkgericht

Omdat de boodschap nog redelijk nieuw is, is het inmiddels al de vierde keer dat de nieuwe opleiding in Roosendaal een open avond houdt. "Binnen twee jaar een volwaardig hbo-diploma op zak hebben, dat trekt wel de aandacht.

Er is dan ook veel interesse vanuit de jongeren, maar het kost ons wel veel tijd om die boodschap goed over te brengen. Zo is de Associate degree bijvoorbeeld veel praktischer ingericht dan de hbo-opleidingen van vier jaar." Wie even meeluistert bij één van de presentaties van de verschillende opleidingen krijgt daar al snel een beeld van.

Succes

De Associate degrees Academie is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences.

Het idee voor een Associate degree is afkomstig van de Hogeschool Rotterdam, waar men in september 2011 is begonnen met 168 leerlingen. Inmiddels is dat concept uitgegroeid tot een volwaardige opleiding met bijna drieduizend leerlingen. "Ook daar zijn we in een kelder begonnen", lacht Van der Poel.