Etten-Leur krijgt eerste Snorrenparade

Van Os roept alle snorrendragers in Etten-Leur en daarbuiten op zich op zaterdag 26 mei om 12.00 uur bij Het Witte Paard te verzamelen. "Een grote of kleine snor, dat maakt niet uit. Een anders plak je een snorretje op, ook de dames", zegt hij lachend.

"De Roodharigendag in Breda is ooit ook als een geintje begonnen. We gaan dit opzetten en maar eens kijken hoe het loopt. Als alle mensen die tegen me gezegd me hebben dat ze komen woord houden, dan loopt het vol op 26 mei in Etten-Leur", zegt Van Os.

Maar bovenal moet het een Bourgondisch gebeuren zijn, vindt de snorrendrager. "Alle snorrendragers lopen samen een optocht door het centrum van Etten-Leur, we staan even stil bij de Moeierboom, hebben een fotomomentje en keren daarna weer terug naar Het Witte Paard voor een biertje en een bitterballetje."

Bij mooi weer - en dat lijkt het zo goed als zeker te worden - gebeurt dat op het terras, waar ook een band speelt luisterend naar de naam Pickleweed. Zij spelen Amerikaanse en Ierse muziek in de stijl van onder andere Flogging Molly, The Dubliners en The Pogues.

Bovenlipsnor

Zelf is Jos van Os in het bezit van een zogeheten bovenlipsnor, die in uitgerolde toestand zo'n veertig centimeter meet. Daar komt 's morgens eerst wel het nodige bij kijken. "Als ik uit de douche kom, dan is het geen gezicht natuurlijk. Dan hangt ie een halve meter op m'n borstkas."

Van Os zijn snor werd in 2001 al eens verkozen tot een na mooiste van Nederland. Dat was in het Openluchtmuseum in Arnhem tijdens een wedstrijd die georganiseerd was door de Eerste Nederlandse Snorrenclub. "Ik ben daar nog steeds stil lid van", zegt hij. Deze club is ook uitgenodigd om mee te paraderen.

De geboren Rotterdammer draagt al een snor sinds zijn veertiende. "Ik heb er nooit zoveel voor hoeven doen. Mijn opa heeft ook altijd een grote snor gehad. Het is eigenlijk mijn moeder geweest die me aanspoorde om er eentje te laten staan."