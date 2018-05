Man (29) aangehouden na achtervolging door Roosendaal

Surveillerende agenten reden maandagavond achter de auto toen ze zagen dat de remlichten niet werkten. De agenten gaven de bestuurder een stopteken, waarop de automobilist ervandoor ging.

De politie zette de achtervolging in. Tijdens de achtervolging werden snelheden boven de 90 kilometer per uur bereikt. De bestuurder die op de vlucht was, maakte verschillende verkeersovertredingen en beschadigde een geparkeerde auto. Uiteindelijk reed de bestuurder een doodlopende steeg bij de Expeditiestraat in.

De verdachte sprong daar uit de auto, om zijn vlucht te voet te vervolgen. De man was in de Raadhuisstraat zodanig buiten adem dat hij moest stoppen en kon worden aangehouden.

Fouillering

Bij de fouillering werd bij de man een zakje cocaïne aangetroffen. Ook bleek uit een speekseltest dat de bestuurder onder invloed van cocaïne was. Zijn bloed wordt door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) getest, om aan te kunnen tonen hoeveel cocaïne de man heeft gebruikt.

De auto waarin hij reed is in beslag genomen en bleek niet van de verdachte zelf te zijn. De man heeft een verklaring afgelegd en is later op de avond vrijgelaten. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.