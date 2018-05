West-Brabant Forse stijging van huurprijzen vrije sector in Roosendaal De gemiddelde huurprijs van een woning in de vrije sector in Roosendaal is in het eerste kwartaal van 2018 met liefst 14,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In Bergen op Zoom is huren ook duurder geworden: de prijzen stegen daar gemiddeld met 6,6 procent.