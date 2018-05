Forse stijging van huurprijzen vrije sector in Roosendaal

Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Pararius, een onlineplatform voor huuraanbod in Nederland. De gemiddelde huurpijs per vierkante meter in Roosendaal bedraagt op dit moment 10,76 euro per maand. In Bergen op Zoom ligt dat bedrag met 10,19 euro per maand iets lager.

Vanwege de centrale ligging en de lage huur in vergelijking met grotere steden nemen veel werkenden in Rotterdam, Breda en Antwerpen hun intrek in Roosendaal.

De stijgende huurprijzen zijn volgens Pararius het resultaat van een vraag die sneller toeneemt dan het aanbod. De cijfers van Pararius zijn gebaseerd op 10.671 woningen die in het afgelopen kwartaal via het bedrijf werden verhuurd.

Stijging buiten Randstad

Met name in grote steden en middelgrote steden buiten de Randstad is de huurprijs flink omhoog gegaan. In Apeldoorn bedroeg de stijging 20,2 procent en in Amersfoort 15,4 procent.

De grootste groei werd gemeten in Zoetermeer. Daar groeide het gemiddelde huurbedrag per vierkante meter per maand met 20,8 procent.