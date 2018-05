West-Brabant Beschonken bestuurder (28) opgepakt na spoor van brokstukken in Roosendaal Een 28-jarige man uit Roosendaal is woensdagochtend in zijn woning aangehouden. Hij wordt ervan verdacht eerder op de dag in een dronken toestand een paaltje en een lantaarnpaal omver te hebben gereden bij de kruising Lorentzstraat/Rector Helmondstraat.