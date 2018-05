Blauwe Vlag en Groene Wimpel voor jachthaven Willemstad

De Blauwe Vlag is de internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, schoon en duurzaam zijn.

In de praktijk betekent dit dat genomineerden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is telkens een jaar geldig: jaarlijks wordt aan de hand van controles bekeken of de jachthaven van Willemstad nog aan de vereisten voldoet.

"Het is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze jachthaven", aldus Leo Don van de jachthaven Willemstad. "We investeren veel in een kwalitatief goed product waarbij duurzaamheid, natuur en milieu belangrijke onderdelen zijn. De criteria van de Blauwe Vlag vormt daarbij een goed instrumentarium. Iedereen weet waar hij of zij aan toe is".

De eveneens ontvangen Groene Wimpel is een waardering voor extra inspanningen die verricht worden op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.