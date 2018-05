Brandweer blust brand bij machinefabrikant in Etten-Leur

Bij aankomst bleek de brand te woeden op het dak van het bedrijf. Vermoedelijk is kortsluiting ontstaan in een airco die zich op het dak bevond. De brandweer had het vuur onder andere met behulp van een hoogwerker snel onder controle.

De medewerkers van de machinefabrikant werden ten tijde van de bluswerkzaamheden geëvacueerd.

