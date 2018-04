West-Brabant Man die honderden kilo's explosieven bewaarde in Etten-Leur niet vervolgd De 31-jarige man in wiens woning vorig jaar honderden kilo's explosieven uit de Tweede Wereldoorlog werden aangetroffen in Etten-Leur wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Er is volgens het Openbaar Ministerie (OM) gebrek aan bewijs.