Overzicht: Dit zijn de vrijmarkten in Etten-Leur, Roosendaal en Bergen op Zoom

Etten-Leur

De vrijmarkten in Etten-Leur vinden van 10.00 uur tot 17.00 uur plaats. Op het Raadhuisplein wordt een kinderplein ingericht. Kinderen die hun spullen in een overdekt winkelcentrum te koop willen aanbieden, kunnen zich vanaf 7.00 uur aanmelden bij de ingang naast Kaatje Jans aan de Bisschopmolenstraat. Er is plek voor vijftig kinderen.

Voor volwassenen is er een vrijmarkt bij de Oranjemarkt. De route loopt via de Oude Bredaseweg naar de Markt. Naast de Vrijmarkt zijn ook de winkel van 10.00 tot 17.00 uur geopend.

Verkopers moeten er rekening mee houden dat zowel kramen als grondplaatsen alleen gereserveerd kunnen worden via voorinschrijving.

Roosendaal

Op Koningsdag zijn er drie vrijmarkten in Roosendaal, namelijk in het Dijkcentrum (9.00 – 15.00 uur), aan de Kade (10.00 – 17.00 uur) en in de Roselaar (10.00 – 17.00 uur). Kinderen die in winkelcentrum Roselaar hun speelgoed willen verkopen, moeten zich hier wel van tevoren voor aanmelden bij de bewaking op het Speelplein.

Op de Nieuwe Markt zijn er voor kinderen activiteiten, zoals een bootjesbak, ballenbak met water en een springkussen. Voor jonge kinderen tot 4 jaar is er een speelterrein. Daarnaast wordt er geprobeerd een wereldrecord stormbaan voor de jeugd te breken met een baan van 110 meter.

Voor volwassenen zijn er vanaf 12.45 uur optredens te zien van De Gildezonen, Valley Sound Big Bang, Start Spreading The News en Ivy Lynn and the Left Hand Ganblers. Deze optredens vinden plaats op podia op de Markt, het Tongerloplein en de Nieuwe Markt.

Bergen op Zoom

De kindervrijmarkt in Bergen op Zoom is op het Paradeplein en is van 8.00 uur tot 14.00 uur. Daarnaast is er voor de kinderen van 12.00 tot 14.00 uur een kinderplein op het St. Josephplein met meerdere activiteiten.

Voor volwassenen is er van 10.00 tot 17.00 uur een goede doelenmarkt aan de Zuivelstraat. Daarnaast is er van 11.00 tot 12.00 uur een Oranjeborrel op het Markiezenhof.

Ook wordt er voor muziek gezorgd. Bezoekers kunnen van 13.00 – 18.00 uur op de Grote Markt luisteren naar Real Power, Jelmer de Waard, Embassy en House of Marqueez. Op het Gouvernementsplein worden van 13.00 – 16.00 uur optredens verzorgd door Odiles Rapid, Rob van Terheijden en House of Marqueez.