Krakers bij Bravis Ziekenhuis zoeken oplossingen voor zorgproblemen

"We moeten met andere ogen naar dezelfde problemen kijken", aldus een van de deelnemers. Het zijn dan ook niet alleen mensen uit de zorg, maar ook patiënten, ouders en vrienden denken mee met de verschillende problemen.

Dit weekend wordt er onder andere een oplossing gezocht voor onbetrouwbare oorthermometers. "Er is geen apparaat in het ziekenhuis te bedenken wat zo vaak wordt gebruikt en wat daarnaast zo weinig betrouwbaar is."

Volgens het Bravis ziekenhuis is dit een landelijk probleem en de enige oplossing tot nu toe is rectaal meten. "Rectaal meten is vervelend voor patiënten, lastig in de spreekkamer en soms ook erg belastend wanneer een ernstig zieke patiënt hiervoor moet draaien in bed. Voor de verpleegkundigen is het niet efficiënt, iedereen rectaal temperaturen kost veel tijd en is niet erg patiëntvriendelijk."

Oplossingen

Een groep van vijf of zes verschillende mensen gaat dit weekend bekijken hoe dit probleem opgelost kan worden. "Dit is zo'n eenvoudige vraag, dat niemand in Nederland de moeite neemt om het op te lossen", stelt Hans Enting (Bravis).

Zorgcoorperatie tanteLouise heeft ook een probleem aangedragen. Zij willen weten hoe ze het leesgenot onder mensen met dementie/parkinson kunnen vergroten. "Huidige apps/hulpmiddelen zijn niet afdoende, omdat bijvoorbeeld de leessnelheid en toonhoogte niet passend zijn. We zoeken naar een oplossing waarbij de cliënt zelfstandig zonder hulp van zorgprofessional of mantelzorger kan (blijven) lezen."

Dat er hele concrete oplossingen voort kunnen vloeien uit dit soort hackathons blijkt wel uit de voorbeelden. Organisator René Verhoeven: "We merkten bijvoorbeeld dat mensen met dementie die van hun eigen huis verhuizen naar een verzorgingstehuis dat heel zwaar vinden."

Tijdens een hackathon werd dit probleem besproken. "Uiteindelijk is er gesproken met een verhuisbedrijf. Zij nemen twintig minuten extra de tijd in de woning van die persoon om alles vast te leggen. Dus bijvoorbeeld de indeling van de kamer, om te zien waar de schilderijen hangen. Ze proberen dit in de nieuwe woning zo goed mogelijk weer neer te zetten, en dat helpt dus echt. Mensen voelen zich weer thuis", aldus Verhoeven.

Initiatiefnemers

De zorghackathon in het Bravis Ziekenhuis maakt onderdeel uit van Dutch Hacking Health waarbij in totaal zeven instanties meedoen, waaronder vijf academische ziekenhuizen.

"Dit jaar mogen voor het eerst niet-academische ziekenhuizen deelnemen", vertelt René Verhoeven namens het Roosendaalse Innovitapark. Samen met het Care Innovation Centre en het Bravis ziekenhuis zijn zij de kartrekkers van deze eerste hackathon in West-Brabant.

Volgens Hans Enting (Bravis) is de hackathon noodzakelijk. "De wereld veranderd en we moeten mee veranderen, we moeten nieuwe innovaties ontwikkelen. Ik weet niet of we het anders nog tien tot vijftien jaar redden."

Ideeën

Burgemeester Jacques Niederer is in ieder geval blij met dit initiatief en volgens hem is het hele concept nu al geslaagd. "Jonge mensen gaan een heel weekend nadenken over innovatieve concepten. Dat doen ze bij ons in het Bravis ziekenhuis terwijl dit normaal alleen gebeurt in de grotere steden. Daar ben ik ontzettend trots op en ik vind het heel spannend wat er precies gaat gebeuren dit weekend."

Omdat de Hackathon in West-Brabant de honderste hackathon in de wereld is, bracht ook Isabelle Vézina (Hacking Health Global) een bezoekje aan Roosendaal. "Dit weekend worden er wereldwijde oplossingen bedacht voor échte problemen. Juist door een diverse groep van mensen bij elkaar te zetten, krijg je de meest mooie innovatieve ideeën."