Vierde verdachte opgepakt wegens vondst cocaïne in container in Oosterhout

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

De cocaïne werd aangetroffen in een zeecontainer in een papierrecyclingbedrijf in Oosterhout. Na de inval werden drie mannen aangehouden.

In de zeecontainer zaten houtbriketten uit Eduador, die in Antwerpen werd gecontroleerd. Hierbij werden in de constructiebalken cocaïne gevonden. Nadat de cocaïne was verwijderd, werd de container gecontroleerd afgeleverd bij het Oosterhoutse recyclingbedrijf.

Tip

De inval vond plaats nadat de politie een tip had gekregen over een container met drugs die vanuit Antwerpen onderweg was naar Oosterhout.

Op het moment dat de politie de inval deed, probeerden twee mannen de container open te krijgen. Een van hen wist te ontkomen. Twee andere mannen wachtten in een auto vlak bij de ingang van het terrein.

De drie aangehouden mannen zijn afkomstig uit Ridderkerk, Breda en de Dominicaanse Republiek. Alle drie zitten zij nog vast.

De vierde verdachte is een 57-jarige man uit Breda die werkzaam is in het recyclingbedrijf. Hij wordt ervan verdacht de container met 55 kilo te hebben geïmporteerd. De Bredanaar stond vermoedelijk in contact met een van de drie eerder gearresteerde mannen over de aankomst van de container.

Tweede container

De vierde verdachte wordt ook verdacht van de invoer van een tweede container met houtbrikken, waar de Belgische douane 38 kilo cocaïne ontdekte. Dit gebeurde een paar dagen na de ontdekking van de eerste container.

Deze tweede container is in Antwerpen gebleven, maar werd ook door het recyclingbedrijf besteld door de vierde verdachte.

De rechter-commissaris heeft de vierde verdachte vrijdag voor twee weken in bewaring gesteld. De strafzaak van de drie eerdere verachte wordt op 6 juni door de rechtbank in Amsterdam behandeld.