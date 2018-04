Ontwikkelaar wil 115.000 zonnepanelen plaatsen in Roosendaal

Onlangs werd al bekend dat er langs de A58 een zonnepark gaat komen van vijf hectare, maar op de grens tussen de gemeenten Roosendaal en Steenbergen moet nu ook een zonnepark komen van 33 hectare. "Daarvan moet zo'n 27 hectare bebouwd gaan worden", vertelt ontwikkelaar Patrick Verstege van Diepp Solars.

Het zonnepark komt buitendijks te liggen, tussen de Holderbergsedijk en de Roosendaalse Vliet. De 115.000 zonnepanelen moeten jaarlijks voldoende stroom gaan leveren voor zo'n tienduizend huishoudens.

Met het indienen van de aanvraag is de eerste stap voor het nieuwe zonnepark gezet. Wanneer het zonnepark helemaal gereed is, is op voorhand lastig te zeggen. "In het meest voorspoedige scenario kunnen we ergens in 2019 beginnen met bouwen."

Bouw

Voor de bouw van het zonnepark rekent Verstege één tot anderhalf jaar. "Dus ergens in 2020 moet het klaar zijn. In de winterperiode is het lastig bouwen en ook in het broedseizoen kunnen we niet bouwen", legt hij uit.

Inwoners van de gemeente Roosendaal kunnen participeren door speciale aandelen te kopen via een crowdfundingsactie die wordt opgezet. "Vanaf minimaal 25 euro kan je al meedoen." De totale aanleg van het park gaat ongeveer 27 miljoen euro kosten.