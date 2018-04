Ons Etten-Leur neemt het op voor May Rijnen

Ons Etten-Leur springt in de bres voor May Rijnen nu duidelijk is geworden dat de partij, die bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart vijf zetels behaalde (een winst van twee ten opzichte van 2014), niet langer in beeld is om aan de coalitie in Etten-Leur deel te nemen.

Daarmee is ook een mogelijke post als parttime-wethouder van Rijnen voor Ons Etten-Leur van de baan. "Tijdens het coalitieoverleg konden we niet reageren, omdat de onderhandelingen nog in volle gang waren", zegt Lia Boeren. "Nu die onderhandelingen spaak gelopen zijn, kunnen we wel reageren."

Stemmen

De fractievoorzitter legt uit dat haar partij pas ná de verkiezingen contact heeft gezocht met May Rijnen om te kijken of ze eventueel iets zou voelen voor een part-time wethouderspost namens Ons Etten-Leur. "Dit was dus nadat duidelijk was dat ze niet meer terug zou keren in de gemeenteraad."

Rijnen kreeg weliswaar bij de verkiezingen voor de PvdA 255 voorkeursstemmen, maar de ene zetel die de partij haalde was voor lijsttrekker Hans Wierema. "Die stemmen zijn en blijven bij de PvdA, ze neemt geen zetel mee en heeft mensen ook geen mensen misleid om op haar te stemmen. Er is dus zeker geen sprake van kiezersbedrog", meent Boeren.

Strijdbaar

Na er twintig jaar onafgebroken lid van te zijn geweest, ontving May Rijnen bij haar afscheid van de gemeenteraad de erepenning van de gemeente Etten-Leur. Kort hierna kwam Ons Etten-Leur in de race was voor een plek in de coalitie met het APB en het CDA.

In de zoektocht naar een parttime-wethouder voor onder andere de post Sociale zaken viel de naam van Rijnen. "Er zijn maar weinig mensen binnen de politiek in Etten-Leur die zo strijdbaar zijn op dat vlak als zij", aldus Boeren. "Ze heeft meer dan twintig jaar aan politieke ervaring, kennis en kunde. Wij negeren dat niet omdat iemand toevallig van een andere partij afkomstig is. Veel belangrijker is dat mensen vanuit hun hart opkomen voor anderen en daar is May zeker een voorbeeld van. Iemand die iets ten goede wil veranderen voor de inwoners van Etten-Leur."

Kwaliteit

Ondanks een lijst met 35 mensen bij de gemeenteraadsverkiezingen, de grootste van allemaal in Etten-Leur, bevond zich in de eigen gelederen geen geschikte kandidaat voor deze wethouderspost. "Ons Etten-Leur probeert altijd zo veel mogelijk kwaliteit te leveren. Dat geldt ook voor mogelijke wethouderskandidaten. De kans op een supertalent dat alle posities zomaar in kan vullen, is heel klein. Daarnaast moet het passen binnen de persoonlijke situaties van mensen, zowel privé als werk, in combinatie met ervaring, ambities en andere eigenschappen. We zijn in onze zoektocht niet over een nacht ijs gegaan. We hebben zowel binnen als buiten de partij gezocht naar de beste kandidaten voor de mogelijke posten."

Bewijzen

Dat Ons Etten-Leur vervolgens bij May Rijnen terechtkwam en dat zij daarna door de PvdA zo werd neergezet, nadat ze gepolst was voor een mogelijke functie waarbij nog helemaal niets zeker was, beschouwt Boeren als stijlloos en diep triest. "Zo ga je niet met mensen om."

Hans Wierema van de PvdA laat weten geen behoefte te hebben om te reageren op deze beschuldiging, maar zegt wel: "Als PvdA hadden we graag gezien dat Ons Etten-Leur met of zonder May Rijnen had deelgenomen aan de coalitie. Dan had men eindelijk eens kunnen bewijzen wat hun mening en bijdrage echt waard is."