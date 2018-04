West-Brabant Dertien jaar cel voor doodschieten buurman in Roosendaal Het gerechtshof in Den Bosch heeft een 61-jarige man in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar voor doodslag. De man schoot in 2015 aan de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal een buurman in de rug, toen deze wilde bemiddelen bij een burenruzie.