Bestuurder (31) onder invloed van drugs aangehouden in Langeveld

West-Brabant

Meer onderzoek naar wapen- en drugszaak met betrokkenheid advocaat

In het onderzoek naar wapen- en drugshandel in Brabant, waarbij een op het foute pad geraakte advocaat is betrokken, worden nog enkele getuigen gehoord. Ook wordt iets meer informatie uit gesprekken die de politie heeft getapt, aan de verdediging beschikbaar gesteld.