Drie verdachten aangehouden na vondst hennepdrogerij Noordhoek

Rond 19.30 uur kreeg de politie een melding van een bewoner over een onbekende man die door enkele tuinen rondliep. Bij aankomst vertelde de man dat hij was bedreigd met een vuurwapen door twee mannen in een loods aan de Vlietweg, waarop de politie in de richting van de loods ging.

Eenmaal daar zagen zij een andere man wegrennen. Na een korte achtervolging, waarbij de man gewond is geraakt bij een sprong over de sloot, werd hij aangehouden. Ook een 37-jarige man uit Rotterdam en een 29-jarige man uit Dordrecht zijn aangehouden. De laatste probeerde ook te vluchten via de sloot, maar zakte weg in de modder.

In de loods is 195 kilo aan henneptoppen aangetroffen in sealbags. Een politiehond heeft ook een vuurwapen gevonden op het terrein. De politie heeft hiernaast een gestolen auto en een stoorzender om GPS-sginalen te verstoren aangetroffen.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de hennepdrogerij. De mannen worden alledrie verdacht van betrokkenheid.

De huurder van de loods heeft zich woensdag gemeld bij het politiebureau.