Meer onderzoek naar wapen- en drugszaak met betrokkenheid advocaat

De rechtbank in Rotterdam heeft dat besloten op verzoek van de advocaten van de in totaal zes verdachten in deze zaak. Van hen zit niemand meer vast. In januari kwamen de laatste twee verdachten uit voorarrest vrij in afwachting van hun proces, onder wie Bart V. uit Dongen.

Bart V. was strafpleiter in Breda maar werd geschorst na zijn arrestatie in juli. Hij had al eerder tuchtrechtelijke schorsingen op zijn naam vanwege wanbeleid.

De raadsvrouw van V. vindt dat de bijzondere opsporingsmiddelen die zijn ingezet tegen haar cliënt, zoals een politie-informant, buiten proportie zijn. Ze wilde inzicht in deze middelen en verzocht om alle volledige tapgesprekken. Volgens haar geeft de huidige selectie een onjuist beeld van de rol van V.

De rechtbank wees maandag tijdens een regiezitting de meeste verzoeken van de verdediging af. De zaak wordt in november inhoudelijk behandeld.