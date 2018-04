Oosterhouter cel in om belletje achter stuur en boete

Midden-Zeeland Man doet zich voor als broer bij politiecontrole, moet boetes alsnog betalen De politie heeft donderdagavond in Goes bij een verkeerscontrole een bedrijfsbus langs de kant gezet, waarvan de eigenaar een gevangenisstraf van dertig dagen open had staan. De bestuurder gaf aan dat hij de eigenaar was van de auto maar kwam daar, eenmaal aangekomen in het cellencomplex, toch op terug.