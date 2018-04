Ruim zeventienhonderd hennepstekken- en planten aangetroffen in Brabant

West-Brabant Namen toezichthouders Chemie-Pack hoeven niet openbaar De namen van de ambtenaren die toezicht hebben gehouden bij Chemie-Pack in Moerdijk blijven geheim. De Raad van State heeft dat woensdag besloten in het hoger beroep van de gemeente Moerdijk en de veiligheidsregio tegen een beslissing van de rechtbank in Breda over het verzoek van een aantal bedrijven dat bezig is met een miljoenenclaim.