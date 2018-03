Burgemeester sluit woning in Roosendaal na grote drugsvondst

West-Brabant Politieonderzoek naar gedode vrouw in Wernhout nog in volle gang De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de 46-jarige vrouw die in de nacht van zaterdag op zondag dood werd aangetroffen in een woning in Wernhout. De vrouw is door een misdrijf om het leven gekomen, een 47-jarige man zit momenteel vast.