Bergen op Zoom krijgt multifunctionele bewaakte fietsenstalling

De nieuwe stalling krijgt dan ruimere openingstijden dan de bewaakte fietsenstalling in de St. Annastraat. Zo gaat de stalling op donderdag tot 23.00 uur open, en op vrijdag en zaterdag zelfs tot 3.30 uur. Op die manier kunnen jongeren die 's nachts de stad in gaan er ook terecht. Bovendien wordt de nieuwe stalling ruim twee keer zo groot als die in de St. Annastraat, die wanneer het Service Punt gereed is zijn deuren zal sluiten.

Bij het ontwikkelen van de plannen voor de multifunctionele fietsenstalling is gekeken naar voorbeelden uit heel het land. Zo wil het college graag dat er kinderwagens en kindersfietsen te huur zijn, dat er een openbaar toilet komt met een verschoonpunt en dat er fietsen gerepareerd kunnen worden.

Ook wil het college graag een kinderfiets-o-theek in het pand waar ouders voor een klein bedrag voor langere tijd een kinderfiets kunnen huren. Die is dan weer in te leveren wanneer hun kind een fiets van een maatje groter nodig heeft.

Het voorstel is ingediend bij de gemeenteraad, die volgende maand over de plannen beslist. Hoewel het contract met de verhuurder van het pand al ondertekend is, gaat de ontwikkeling van het City Service Punt pas door wanneer de raad akkoord is.