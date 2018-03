West-Brabant Overleden vrouw (46) Wernhout door misdrijf om het leven gekomen De overleden vrouw die in de nacht van zaterdag op zondag is aangetroffen in een woning in Wernhout is door een misdrijf om het leven gekomen. De politie heeft zondag een 47-jarige man uit de plaats aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.