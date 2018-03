Wethouder Roosendaal wil tientallen sociale huurwoningen bouwen

Dat maakte wethouder Toine Theunis bekend.

De gemeente Roosendaal wil de woningen samen met woningcorporatie Alwel realiseren en wil zo inspelen op de grote behoefte aan goedkope huurwoningen voor één- of tweepersoons huishoudens.

"De behoefte is er nu, dus moeten we snel handelen. Daarom is nog onzeker hoeveel woningen het straks precies gaan worden'', verklaart Theunis. ''Dat heeft alles te maken met de beschikbare ruimte maar ook het bouwtempo."

Goedkope huurmarkt

Het gaat om kleine woningen met een huur van maximaal 450 euro per maand. ''Zodoende wordt de druk op de goedkope huurmarkt verlicht'', legt de wethouder uit.

''De woningen zijn vooral bestemd voor mensen met een kleine beurs.''

Leegstand voorkomen

De keuze voor het bouwen van tijdelijke woningen is een bewuste. "We kiezen er bewust voor om de woningen voor een kortere periode te exploiteren. Daarna neemt de behoefte voor dit soort woningen weer af en we willen leegstand in de stad zoveel mogelijk voorkomen."

Hoewel de woningen gerealiseerd worden voor een periode van twintig jaar, worden het wel kwalitatief hoogwaardige woningen.

Locatie

Gemeentewoordvoerder Jeroen Steenmeijer laat weten dat de wethouder al een locatie op het oog heeft.

"Maar, we willen eerst de buurt inlichten, daarna komen we pas naar buiten met de locatie."