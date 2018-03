Roosendaal stemt voor Wiv, Etten-Leur tegen

Bekijk de uitslagen | Volg ons liveblog

Etten-Leur was een van de weinige Brabantse gemeenten die tegen de nieuwe wet was. 52,3 procent van de stemmers was tegen, 44,2 procent voor.

In Roosendaal stemde juist 51,3 procent voor de nieuwe wet. Tegenstanders waren met 44,2 procent in de minderheid.

De nieuwe wet, die ook wel 'aftapwet' of 'sleepwet' wordt genoemd, geeft de Nederlandse geheime diensten AIVD en MIVD meer bevoegdheden om internetverkeer op de kabel af te tappen.

Raadgevend referendum

De uitslag van het referendum is niet bindend, maar raadgevend: de uitkomst dient als advies aan het kabinet. De 'aftapwet' is al aangenomen. De Tweede Kamer ging in februari 2017 akkoord met de nieuwe Wiv. In juli volgde de Eerste Kamer.

Het referendum werd in november afgedwongen op initiatief van een groep studenten, nadat de Kiesraad oordeelde dat de drempel van de benodigde 300.000 handtekeningen ruimschoots was gehaald.