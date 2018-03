Lokale partijen winnen raadsverkiezingen in Roosendaal en Etten-Leur

Volg ons verkiezingsblog | Bekijk hier de resultaten

De Roosendaalse Lijst won met 9 zetels. Vorige verkiezing behaalde de partij ook 9 in de gemeenteraad. Op de tweede plaats in de gemeente staat in Roosendaal de Vrije Liberale Partij, met 6 zetels.

In Etten-Leur won het APB met 21,87 procent van de stemmen. De tweede partij was het CDA met 19,46 procent van de stemmen en de derde partij Ons Etten-Leur met 17,97 procent.

Het opkomstpercentage lag dit jaar in Roosendaal op 45,7 procent, in vergelijking met 46 procent vier jaar geleden. In Etten-Leur lag het percentage op 48,78 procent tegenover 47,61.