Verkiezingen West-Brabant: Tussentijdse opkomst Roosendaal is 25,3 procent

Om 16.00 uur was de tussentijdse opkomst in Roosendaal 25,3 procent. Eerder op de dag, om 11.00 uur, lag dit percentage op 10,2 procent.

In het Turfschip in Etten-Leur hebben ze sinds 8.30 uur al een stembus minder tot hun beschikking, meldt BN DeStem. Een kind dat met een van zijn ouders meegekomen was naar het stembureau deed daar spelenderwijs een klepje dicht dat bovenop de stembus zit.

Dit klepje zorgt voor verzegeling van de gleuf waar de stemformulieren in gegooid moeten worden. De bus is daardoor niet meer bruikbaar.

Etten-Leur

Om 14.00 was de opkomst over alle stembureaus in Etten-Leur gemiddels 21,58 procent. De drukstbezochte stembureaus waren de Van Goghkerk, het Turfschip, Wijkgebouw de Gong en het Trouwkerkje.