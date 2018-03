Politie rolt hennepkwekerijen op in Sint Willebrord en Sprundel

In beide gevallen namen agenten auto's in beslag ter compensatie van illegale inkomsten uit eerdere oogsten.

In een garage van een woning aan de Dorpsstraat in Sint Willebrord werd een recent geoogste hennepkwekerij aangetroffen, die gereed stond om weer voorzien te worden van nieuwe hennepplanten.

De elektriciteit werd gestolen en de woning is van het energienetwerk afgesloten. Ter plaatse werd een Volkswagen Golf in beslag genomen.

147 hennepplanten

In een garage van een woning aan de Molenbaan in Sprundel werd eveneens een hennepkwekerij aangetroffen. In het pand werden de bewoners aangetroffen. In de garage werden in een kweekruimte 147 hennepplanten in beslag genomen.

Tevens stuitte de politie op een verborgen ruimte waarin vermoedelijk jonge hennepplanten werden opgekweekt voordat deze in de grote kweekruimte werden uitgeplant.

Mercedes Benz

Uit onderzoek werd ook hier vastgesteld dat er eerdere oogsten uit deze kwekerij waren behaald en hieruit illegale inkomsten zijn verkregen. Vanwege dit financiële gewin zijn twee auto's van het merk Mercedes Benz in beslag genomen.

Om niet direct van het energienetwerk te worden afgesloten, werd direct 1.750 euro betaald aan de netwerkbeheerder. De gefraudeerde meter wordt wel gewisseld. Beide bewoners zijn voor verhoor aangehouden.