Deze partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Roosendaal

Er doen dit jaar negen partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, dezelfde partijen als bij de vorige verkiezingen in 2014. In totaal zijn 62.100 mensen in Roosendaal stemgerechtigd.

Roosendaalse Lijst

Lijsttrekker: Toine Teunis. Aantal kandidaten op lijst: 30. Huidig zetelaantal: 9.

De Roosendaalse Lijst zet zich onder anderen in voor een duurzaam Roosendaal, meer zorg op maat en minder overlast in wijken en dorpen. In hun verkiezingsprogramma laten ze weten meer zeggenschap te willen geven aan de burger.

"In dit verkiezingsprogramma kiest de RL voor burgerkracht. De partij bestaat al jaren uit mensen die werken aan hun dorp, wijk en buitengebied. Wat hen verbindt is de passie voor Roosendaal en haar dorpen; de passie voor het werken voor je straat, wijk of dorp", is te lezen op hun website.

CDA

Lijsttrekker: Robert Breedveld. Aantal kandidaten op lijst: 30. Huidig zetelaantal: 5.

CDA Roosendaal zet zich in voor een veilig, schoon en zorgzaam Roosendaal. In hun verkiezingsprogramma richten ze zich op ondernemers, de agrarische sector, en ook de kwetsbaren in de samenleving.

"Het CDA vindt dat iedereen in de samenleving erbij hoort. Voor de meeste mensen is betaald werk daarvoor de beste optie. Als betaald weg (nog) niet tot de mogelijkheden behoort, zijn opleidingstrajecten nodig om mensen te begeleiden naar werk. Vrijwilligerswerk en dagbesteding zijn essentieel in de samenleving”, aldus het CDA.

SP

Lijsttrekker: Adriënne Maas-Cleeren. Aantal kandidaten op lijst: 33. Huidig zetelaantal: 5.

De SP Roosendaal strijdt voor een socialer Roosendaal, zodat iedereen kan en mag meedoen. Ze willen toegankelijkere zorg, een groene omgeving, en meer betaalbare woningen.

"Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, wat zich uit in een groeiende groep die met armoede te maken heeft. Daar wil de SP de komende jaren nog verder voor vechten, om deze ontwikkeling een halt toe te roepen”, zegt de SP in hun verkiezingsprogramma.

VVD

Lijsttrekker: Cees Lok. Aantal kandidaten op lijst: 27. Huidig zetelaantal: 5.

De Roosendaalse VVD wil volgens haar verkiezingsprogramma vooral ‘gewoon doen’. De partij focust zich op de ontwikkeling van de gemeente naar een veilige, gezonde, moderne en uitnodigende gemeente. Ondernemers de ruimte moeten krijgen om te ondernemen, en zorg moet verleend worden aan de mensen die dat nodig hebben.

"De VVD zijn vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid de uitgangspunten voor ons werk in de gemeenteraad”, laat de VVD weten op hun site.

VLP

Lijsttrekker: Arwen van Gestel. Aantal kandidaten op lijst: 10. Huidig zetelaantal: 4.

De VLP wil de partij voor ondernemend Roosendaal zijn, "met een knipoog naar het volk". Ze zetten zich in voor sport, werkgelegenheid, betaalbare zorg, en een goede financiële gemeentelijke huishouding.

"Wij willen een gemeente waar ondernemers worden beloond voor hun inzet. We willen een uitstraling geven aan stad en dorp die het verdient: geen hoog gras, vuile straten en scheve stoepen, maar een woonomgeving waar je van elke vierkante centimeter houdt. Alle bezoekers aan onze gemeente moeten zich hier thuis voelen", zegt de VLP in hun verkiezingsprogramma.

D66

Lijsttrekker: Alex Raggers. Aantal kandidaten op lijst: 6. Huidig zetelaantal: 2.

D66 Roosendaal laat op hun site weten dat de partij zich voornamelijk in wil zetten voor goed onderwijs, goed werk, en goed wonen. Ze willen een klimaatneutrale gemeente, een transparantere democratie, ruimte voor ondernemers en meer geld naar cultuur.

"Wij willen van de gemeenteraad echt een orgaan maken waarin elke stem telt. Informatie eerder delen met onze inwoners en plannen in een eerder stadium in de raad behandelen, opdat alle partijen nog echt mee kunnen denken. Dat verdient Roosendaal", vertelt lijsttrekker Alex Raggers in het verkiezingsprogramma.

PvdA

Lijsttrekker: Michael Yap. Aantal kandidaten op lijst: 18. Huidig zetelaantal: 2.

Lijsttrekker Michael Yap vertelt in het verkiezingsprogramma van PvdA Roosendaal over de drie kernwaarden van de partij: ze willen een meer rechtvaardige, duurzame, en solidaire samenleving waar iedereen, ongeacht afkomst, zichzelf kan zijn, goed werk en een inkomen heeft en het beste onderwijs krijgt.

"Een Roosendaalse samenleving waarin we met elkaar leven en waarin we zorgvuldig met elkaar omgaan. Waarin kinderen zonder zorgen kunnen opgroeien en mensen vooruit kunnen komen. Meer dan ooit ook een samenleving die sterk genoeg is om een grote verscheidenheid aan mensen en overtuigingen aan te kunnen en tegelijkertijd soepel genoeg om zich te blijven ontwikkelen en vooruitgang te bieden”, aldus de PvdA.

Nieuwe Democraten

Lijsttrekker: Ton Schijvenaars. Aantal kandidaten op lijst: 17. Huidig zetelaantal: 2.

De Nieuwe Democraten hebben geen verkiezingsprogramma. Ze zeggen op hun site geen beloften te willen doen "in een traditioneel verkiezingsprogramma". Ze zetten zich in om de stad en de omgeving "elke dag een beetje beter te maken. Mooier, vriendelijker, netter, uitdagender, socialer en verzorgder."

Op de website van Nieuwe Democraten vertelt lijsttrekker Ton Schijvenaars het volgende: "Het lokale lidmaatschap van de gemeenteraad beschouwen wij als een eervolle en verantwoordelijke rol die wij uiterst serieus nemen. Immers, het vertrouwen van onze kiezers mogen wij nooit beschamen. Zeker niet met loze verkiezingsbeloften."

GroenLinks

Lijsttrekker: Klaar Koenraad. Aantal kandidaten op lijst: 21. Huidig zetelaantal: 1.

GroenLinks Roosendaal heeft als belangrijkste punten in hun verkiezingsprogramma 'Verandering begint in Roosendaal' de wens voor een beter milieu, betere zorg, en een transparantere democratie waarbij de burgers betrokken worden bij de besluitvorming.

"Roosendaal kan groener, eerlijker en opener worden. Dat krijgen we voor elkaar door te kiezen voor een samenleving die verbindt in plaats van splijt, overeenkomsten zoekt in plaats van verschillen. Een gezamenlijke weg, dát is onze weg", aldus Klaar Koenraad in het verkiezingsprogramma van GroenLinks.

