Man (31) krijgt tbs voor zware mishandeling van buurvrouw in Zevenbergen

Ook moet de man bijna 54.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Dat heeft rechtbank Breda bepaald.

Op 21 maart vorig jaar werd de 56-jarige vrouw zwaargewond gevonden voor haar appartementencomplex aan de Aquamarijn-Amber in Zevenbergen. De 31-jarige verdachte, die ook een bewoner is van het appartementencomplex, is nog dezelfde dag aangehouden op verdenking van zware mishandeling.

De vrouw had door de mishandeling meerdere breuken opgelopen in haar gezicht en haar ribben. Ook hield het slachtoffer er een hersenbloeding over. Het 56-jarige slachtoffer was er na de mishandeling slecht aan toe en werd in het ziekenhuis in een kunstmatige coma gehouden.

Inmiddels is het slachtoffer weer thuis. Ze heeft nog last van zware fysieke klachten.

De 31-jarige verdachte zou volgens Omroep Brabant opgenomen zijn in een kliniek in Poortugaal. Daar is hij door een psychiater volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard.