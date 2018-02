Politie brengt onschuldige 'frauderende' tiener in beeld op Omroep Brabant

Dat laat de politie Zeeland-West-Brabant weten op zijn website.

In het programma was te zien hoe de tiener in Tilburg geld aan het pinnen was. Daarbij vermeldde de politie dat hij gebruikmaakte van een gestolen pinpas.

Dinsdagochtend meldde de 'verdachte' zich met zijn vader op het politiebureau. Hij was er door diverse mensen op gewezen dat zijn pintransactie in het programma te zien was. Na verder onderzoek bleek dat hij met zijn eigen pinpas geld had opgenomen

Een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant zegt tegen NU.nl het incident te onderzoeken. "Meer kan ik er op dit moment niet over melden."

Samenwerking

De politie maakt het opsporingsprogramma Bureau Brabant is samenwerking met Omroep Brabant en productiebedrijf Van E-Media. "Wij zijn in principe verantwoordelijk voor de inhoud van het programma", zegt de politiewoordvoerder. De politie onderzoekt wat er fout is gegaan in het eigen proces.

De politie schrijft op zijn website dat de beelden uit de uitzending zijn gehaald en dat de fout in de komende uitzending van Bureau Brabant wordt aangestipt.