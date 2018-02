Man (42) met twee messen in auto aangehouden in Etten-Leur

West-Brabant Utrecht en Brabant hopen samen start Vuelta 2020 binnen te halen Utrecht en Brabant doen een serieuze poging om de start van de Vuelta a España in 2020 binnen te halen. Volgens het plan moet de Ronde van Spanje in augustus 2020 in de stad Utrecht beginnen met een ploegenpresentatie en ploegentijdrit.