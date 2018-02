West-Brabant OM eist tbs tegen verdachte van zware mishandeling Zevenbergen Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tbs geëist tegen de 30-jarige man die verdacht wordt voor mishandeling van een 56-jarige vrouw in Zevenbergen in maart vorig jaar. De verdachte is ontoerekeningsvatbaar verklaard, waardoor hij niet gestraft worden.