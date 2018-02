Twee hennepkwekerijen geruimd in Roosendaal

De politie deed woensdag invallen bij een woning in Ossendrecht, een woning aan de Gerard Doustraat in Roosendaal en een woning aan de Jan Vermeerlaan in Roosendaal.

Bij de laatste woning werd een kweektent aangetroffen met 44 planten. De politie heeft een man aangehouden als medeverdachte, de bewoner was zelf niet aanwezig. De hennepwekerij is in beslaggenomen en ontmanteld. Ook hebben agenten een nieuwe tv en een scooter in beslag genomen.

In de woning aan de Gerard Doustraat zijn 236 hennepplanten op zolder aangetroffen. Bij het pand werd illegaal elektriciteit afgetapt. Ook hier was de bewoner niet aanwezig.

Alle inbeslaggenomen artikelen zijn door de politie vernietigd. Tegen alle verdachten wordt een proces-verbaal opgemaakt.