OM eist vijftien jaar cel voor doden vriendin met knuppel

De 45-jarige partner van De R. werd in mei dood aangetroffen in haar woning aan de Fazantendonk in Sint Willebrord. Agenten vonden sporen die erop wezen dat er een misdrijf was gepleegd. Er is nog geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt.

Het stel zou op de bewuste dag in mei ruzie hebben gehad over de kinderen van de 45-jarige vrouw. De R. zou volgens eigen zeggen een knuppel uit de auto hebben gehaald om een 'statement' te maken.

In augustus werd bekend dat de rechtbank Breda een psychologisch onderzoek ging starten naar de man. Een van de redenen voor het onderzoek was een briefje dat De R. had geschreven aan zijn partner na haar dood. Hierin zou staan dat hij veel van haar hield, maar dat er iets in hem was geknapt.

De rechter doet op 1 maart uitspraak in de zaak.