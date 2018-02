Man die wethouder Bergen op Zoom bedreigde vrijgesproken

West-Brabant Zundert en Alphen-Chaam een van de meest vermogende gemeenten De gemeenten Zundert en Alphen-Chaam zijn een van de meest vermogende gemeenten in Nederland. Het doorsnee vermogen van huishoudens in Zundert bedroeg in 2016 179.900 euro en in Alphen-Chaam 194.400 euro.